La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, critica la gestión de la Junta en la crisis sanitaria por el brote de listeriosis, asegurando que esta ha sido poco transparente. "El alcance de esta crisis ha sido mucho mayor porque se ha llegado tarde, mal y con falta de información y transparencia", ha asegurado.

En este sentido, ha reclamado que el actual presidente autonómico, Juanma Moreno, responda a las "muchas incógnitas que a día de hoy tenemos de por qué esta crisis ha tenido el alcance tan grande que ha tenido". "Si el 14 de agosto ya se conocía la alerta, ¿por qué se permitió que se consumiera la carne?", ha planteado.

Moreno, por su parte, acusa a la propia Díaz de "llegar tarde y sin rigor" a esta crisis. "No voy a entrar en descalificar al otro", ha asegurado la expresidenta andaluza. "No quiero ni pensar lo que habrían dicho ellos en la oposición si esto me llega a pasar a mí como presidenta", ha deslizado.

Susana Díaz asimismo ha señalado que una crisis sanitaria como la causada por la listeria, "le puede pasar a cualquier territorio, lo importante es cómo se responde". "Yo me he visto en situaciones parecidas", ha recordado, citando el incendio de Doñana y la crisis del ébola.

"Esos momentos son complicados, si sale bien la gente te va a aplaudir y si sale mal tiene un coste personal y político, pero no puedes pensar en ti, tienes que pensar en el servicio público", ha agregado, "en ese momento la única garantía que tienes es trabajar con mucha transparencia". "Si saben la verdad, la gente reacciona con sentido común", ha insistido.

"Que se aprenda de los fallos que se han cometido aquí y se depuren responsabilidades para que en el futuro los andaluces tengamos la garantía de que esto no se va a volver a repetir", ha concluido.