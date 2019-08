La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha criticado a la Junta de Andalucía por su papel en el brote de listeria: "Recomendaron no ir a urgencias si no se había consumido carne mechada".

Díaz ha pedido a Juanma Moreno que dé explicaciones: "Todos los andaluces esperan que el presidente de la Junta de Andalucía traslade la información sobre qué pautas se han llevado a cabo y dé las respuesta a los interrogantes que nos hacemos y que marcarán la garantía de que esto no vuelva a pasar".

Desde el PSOE exigen la comparecencia de Juanma Moreno. "Se es presidente para dar reconocimiento y también para estar primero cuando se produce una situación de este tipo".

"Es fundamental cómo se actúa en una crisis"

En este sentido, Susana Díaz ha añadido: "Una crisis sanitaria puede pasar en cualquier momento, lo fundamental es cómo se actúa".

La secretaria general del PSOE ha denunciado que la Junta de Andalucía no piensa en la gente: "Hay que tener humanidad y pensar primero en la salud de las personas".

"El presidente de la Junta debe decir por qué no se intervino la empresa en el minuto uno. Si no se sabía dónde estaba el foco, el sentido común dice que habría que haber intervenido la factoría. ¿Por qué se dio a la empresa la responsabilidad de contactar con los compradores? Si se hubiera llevado a cabo por las autoridades, no hubiéramos tardado nueve días en saber que había una marca blanca", ha lamentado Susana Díaz.