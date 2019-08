La familia de la última mujer fallecida por listeria, la tercera, denuncia que ella no tenía patologías previas graves. Sin embargo, la Junta de Andalucía asegura que estaba en el grupo de riesgo y que por eso falleció.

La hija de la mujer considera que la Junta de Andalucía quiere tapar la realidad. Lo tiene claro, apunta que su madre murió por listeria y que su situación de salud era buena, que sólo tenía los achaques normales de una persona mayor.

Denuncia que quieren ocultar la verdad

"Mi madre ha muerto por listeria. Me indigna que digan que tenía otras patologías, no es así, no señor. Ha muerto por listeria, no tapemos el porqué", ha dicho.

13 días después de que se decretara la alerta por listeriosis, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita el hospital Virgen del Rocío del Sevilla donde permanecen 86 personas ingresadas.

Desde la oposición en Andalucía, Susana Díaz ha criticado duramente la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía del brote. Considera que no se tomaron las medidas necesarias a tiempo y acusa a Juanma Moreno de guardar silencio, por eso ha pedido su comparecencia.

Los casos en Andalucía ascienden a 196, buena parte hospitalizados, de ellos 31 embarazadas y Sevilla sigue siendo la provincia con más casos registrados.

A la hora de realizar una reclamación, como explica el vídeo, es crucial tener un informe médico. Según ha explicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, se puede reclamar independientemente de que se haya estado hospitalizado o de baja.