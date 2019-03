Susana Díaz: "La obligación de todos los socialistas es apoyar a Rubalcaba"

Susana Díaz ha reiterado su apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque insiste en que es hora de abrir la organización. "Creo que es necesario afrontar las cambios claves para construir un proyecto creíble para los ciudadanos".

Zoido le ha pedido a Susana Díaz que no mienta a los andaluces y que de el salto a la política nacional confesando lo que quiere hacer. "Que no nos deje tirados como ya hizo el señor Chaves o el señor Griñán". Díaz insiste en que ha llegado para quedarse, "quien parece que no ve el momento de salir corriendo es él".

La presidenta de la Junta de Andalucía reitera que su compromiso es con Andalucía. "He sido elegida por el Parlamento, gracias a la democracia representativa, pero aspiro también a ser elegida por los andaluces en las urnas".