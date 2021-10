El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, urgía esta semana a Pedro Sánchez a "hacer algo" para bajar el precio de la luz. "Está en juego el futuro de la economía, pero también, lo sabe, el futuro de su propio Gobierno", avisaba.

Unas palabras a las que el presidente ha respondido en el Especial Al Rojo Vivo, a preguntas de Antonio García Ferreras. "Vivimos una situación de tanta presión...", ha reflexionado Sánchez, que ha recordado que el PNV "pertenece a una región donde el peso industrial es muy importante".

A este respecto, el líder socialista ha explicado los planes de su Ejecutivo para aquellas industrias electrointensivas: "Lo que vamos a hacer es decirles a las empresas eléctricas o energéticas: 'Oiga, si ustedes plantean contratos donde no se incorpore ese beneficio del alza disparado y disparatado del gas, pues entonces no se le aplicará este Real Decreto Ley", ha adelantado.

"Como ustedes no incorporan ese sobrebeneficio, entonces no será necesario aplicarle esta medida", ha resumido Sánchez, que ha defendido que, con esta medida, se podrá "garantizar un suministro a un precio razonable" al sector industrial.

El jefe del Ejecutivo asimismo ha aprovechado para agradecer al PNV su "posición no obstruccionista", al abstenerse para permitir la convalidación del decreto de medidas para abaratar la luz, y ha reprochado que el PP no hiciera lo mismo, lamentando que "incluso en esta cuestión, que es importante para la economía, que afecta a millones de consumidores, también a pequeñas y medianas empresas y ala industria, no sea capaz ni tan siquiera de abstenerse".

