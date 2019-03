Salvados el papa | ¿Qué exigencias marcó el Vaticano? ¿qué es lo que más le impactó?: Jordi Évole desvela los entresijos de su entrevista

Este domingo, a las 21:25 horas Jordi Évole entrevista en Salvados al papa Francisco. "No sé si es la entrevista de mi vida, solo tengo 45 años, pero desde luego que me ha marcado, a veces hay motivos que no tienen nada que ver con el oficio que te sobrevuelan", confiesa el periodista a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Además, el presentador desvela cómo el equipo de Salvados ha conseguido la esperada entrevista después de estar años tras ella. "Supongo que por pesados o porque le apetecía no ha aceptado la entrevista", explica Évole. Y es que el papa Francisco destacó al periodista durante su encuentro que tiene mucho respeto por cómo hace sus programas Salvados.

Esto es todo lo que se sabe de la entrevista de Jordi Évole a Francisco: de la Memoria Histórica a los refugiados