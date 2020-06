Tras la controversia que generaron las palabras de Pablo Iglesias asegurando que en Vox "les gustaría dar un golpe de Estado", Antonio García Ferreras ha preguntado a Gabriel Rufián en Al Rojo Vivo si en Esquerra Republicana también existe esta impresión de que alguien podría plantearse llevar a cabo un levantamiento en España, en pleno año 2020.

"Los golpes de Estado hoy en día no se hacen con tanques", ha advertido Rufián al respecto, defendiendo que actualmente estos se perpetran "con desinformación". Algo que, a su juicio, se demuestra con los casos de "Bolsonaro, Trump, Salvini y Orbán".

"Si solamente a un fascista le supone un peligro el antifascismo, solamente un fascista, entre la verdad y la mentira, escoge la mentira a sabiendas

Los golpes de Estado, ha aseverado Rufián, "no se hacen con soldados, no se hacen con militares, no se hacen con policías, se hacen con desinformación, se hacen con medios de comunicación al servicio de esas mentiras". "Si solamente a un fascista le supone un peligro el antifascismo, solamente un fascista, entre la verdad y la mentira, escoge la mentira a sabiendas", ha remachado, en línea con lo expresado en su intervención del miércoles en el Congreso.

Alberto Garzón: "Puede que haya elementos reaccionarios (...) que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al Golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo.

Rufián se ha pronunciado así después de que este mismo jueves Alberto Garzón sugiriese en 'TVE' que "puede que haya elementos reaccionarios dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo". Una "minoría", que, en cualquier caso, "no pone en este momento en riesgo la democracia" según puntualizaba el ministro de Consumo.

Margarita Robles, sobre el riesgo de un golpe de Estado: "Rotundamente no, y lo digo con toda claridad y sin complejos".

Una visión que la titular de Defensa, Margarita Robles, ha negado "rotundamente" en declaraciones a 'Onda Cero', donde ha defendido el "compromiso con España, de defensa de los derechos, de las libertades" del Ejército y los cuerpos de seguridad. "Nadie tiene derecho a capitalizar ni a utilizar ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Guardia Civil ni a nuestra bandera", ha aseverado la ministra, que ha destacado su "tranquilidad absoluta" y se ha mostrado "orgullosa" de ellas.

Sobre el informe del 8M

Por su parte, Gabriel Rufián ha aseverado durante la entrevista en ARV que "los informes de la Guardia Civil no son ahora más falsos de lo que lo eran con los chavales de Altsasu, el 20 de septiembre, el 1 de octubre, con Unai Romano". "No son más falsos ahora porque hablen del 8 de marzo, tenemos un problema con esto", ha reiterado el diputado de ERC, en alusión al informe del Instituto Armado en la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, que contenía manipulaciones e imprecisiones.

Asimismo, Rufián se ha hecho eco de las palabras de Pedro Sánchez de ayer, cuando aseguró en el hemiciclo que los ataques al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se deben a que "está destapando a la policía patriótica". "Ese debería ser el titular hoy en todos los diarios, porque es terriblemente peligroso", ha advertido Rufián, que sostiene que el independentismo es "un aviso" de esta deriva.

Rufián y el informe de la Guardia Civil: "El que crea que esta gente se va a parar con el independentismo se equivoca"

"El que crea que esta gente se va a parar con el independentismo se equivoca", ha alertado, vaticinando que "lo siguiente pueden ser sindicalistas, periodistas, feministas... y lo estamos viendo".