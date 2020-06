Margarita Robles se distancia de la defensa férrea del Gobierno al ministro Marlaska. Ayer, el Ejecutivo cerraba filas en torno al titular de Interior y aseguraba que la consigna era "resistir", según apuntaban a laSexta fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, la ministra de Defensa ha preferido hoy no opinar al ser preguntada en Onda Cero por el cese de Pérez de los Cobos.

La ministra Robles considera prudente "no opinar de lo que no se conoce"

"No opino sobre las decisiones del ministro de Interior, porque de prudente es no opinar de lo que no se conoce. Lo único que puedo decir de la Guardia Civil es su compromiso por España, por los ciudadanos y por los valores democráticos", ha señalado Robles.

Unas palabras que distan mucho de las rotundas declaraciones de la ministra Montero tras el Consejo de Ministros, cuando aseguró que "Grande-Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del presidente. "Es una persona de reconocido prestigio, impecable en su trayectoria a lo largo de su carrera judicial", señaló la titular de Hacienda en rueda de prensa.

Sin embargo, durante la entrevista en Onda Cero, Robles ha apostado por alabar la labor de la Guardia Civil. La ministra asegura que no ha visto "ningún acto de deslealtad por parte de Guardia Civil", sino todo lo contrario. "Entrega, generosidad, entrega con España, eso es lo que he visto", ha añadido en la entrevista.

Defiende, además, que no ha visto "ningún tipo de insurrección en la Guardia Civil" y explica que fue el ministro del Interior quien se decidió por María Gámez como nueva directora de la Guardia Civil: "Me lo comunicó y formalmente fue una elección de ambos. Yo no dudé de que era la persona adecuada".

Robles: "El teniente Ceña vino a despedirse y me explicó cómo veía las cosas"

La ministra revela también que "el teniente general Laurentino Ceña vino a despedirse y me explicó cómo él veía las cosas", pero "es una conversación privada y si lo quiere manifestar lo hará él". Cabe recordar que Ceña presentó su dimisión al Ministerio del Interior tras el cese de Pérez de los Cobos.

Preguntada sobre la manifestación del 8-M, apunta que "si hubiera tenido otros datos habría hecho otra valoración" y sostiene que "el Gobierno hizo lo que creía que tenía que hacer". No obstante, reconoce que "a lo mejor hubo valoraciones equivocadas, y tampoco pasa nada por reconocerlo".