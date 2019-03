Rosa Díez: "Los que deben arrepentirse de tener caja B es el PP, no nosotros de decirlo"

CREE QUE EL PROBLEMA NO SON LAS PERSONAS, SINO SUS POLÍTICAS

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que su partido vino a la política "para suplir las carencias del Estado", y que han venido para quedarse: "No nos moverán". En su opinión, no es UPyD quien tiene que arrepentirse, sino "el PP por tener una caja B". "Nacimos libres y lo seguimos siendo", ha aseverado Díez, quien se ha mostrado optimista de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 24M: "Cuando abren las urnas están vacías, no las llenan ni el Ibex ni los sondeadores".