Rocío de Frutos: "Si tengo que pagar la multa, la pagaré. Votaría no una y otra vez"

VOTÓ 'NO' A MARIANO RAJOY EN LA INVESTIDURA

La diputada del PSOE Rocío de Frutos, una de las que voto 'no' en la investidura de Mariano Rajoy, asegura no arrepentirse de su voto, pero pide que las sanciones no lleguen al ámbito laboral de cada uno, porque sería "penoso".