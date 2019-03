Rivera: "Necesitamos liderazgo en el Gobierno pero a Rajoy se le pudren los problemas"

El presidente de Ciudadanos muestra su opinión sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, expresando que no descarta una declaración unilateral de la independencia. "No se puede descartar nada, cuando uno es un cadáver político como Artur Mas ahora mismo es peligroso porque emprende una huída hacia adelante en la que no acepta ni la soberanía nacional ni las reglas del juego".



Rivera considera que Artur Mas y Oriol Junqueras "pueden hacer cualquier cosa" y frente a sus propósitos hace un llamamiento "a la tranquilidad y el consenso". Además, sostiene que los demás partidos "deben empezar a trabajar" para evitar "un golpe de Estado contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña".



El líder de Ciudadanos invita a "construir una alternativa de Gobierno en Cataluña" y cuestiona la gestión que el ejecutivo de Mariano Rajoy está haciendo del asunto. "A Rajoy se le pudren los problemas", ha dicho.



En este sentido, ha añadido que "en una mano hay que tener las leyes y la Constitución y ahí estaremos siempre con el Gobierno de turno". No obstante, ha cuestionado la falta de un "proyecto ilusionante" de Mariano Rajoy para España y la falta de atención de cuestiones en Cataluña "que no tienen nada que ver con el independentismo".