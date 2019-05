Rita Maestre a Ortega Smith por su propuesta sobre el Orgullo LGTBI: "Si se descuida les manda a un campo de concentración"

La candidata de Más Madrid y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, responde con dureza a Javier Ortega Smith después de que el candidato de Vox haya propuesto que la fiesta del Orgullo LGTBI se traslade a la Casa de Campo y el coste de la limpieza corra a cargo de los organizadores.

"Las declaraciones son una vergüenza", afirma Rita Maestre, que recuerda que "Madrid es una ciudad orgullosa y cada año recibe por ello a cientos de miles de personas" con motivo de esta fiesta.

Sin embargo, asegura que "lo que preocupa no es que Ortega Smith se sitúe abiertamente como el homófobo que es, sino que los demás candidatos que están en esa mesa no digan de forma tajante que no pactarían con un señor homófobo machista".

Sobre el debate que se llevó a cabo entre los candidatos considera que fue un "casi todos contra Carmena en un tono muy bronco". Y piensa que Vox se equivoca si cree que puede amedrentar a Carmena, que lleva cuatro años al frente del Ayuntamiento.