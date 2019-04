Ramón Cossío: "El otro día no se empleó la violencia, se empleó la fuerza para desalojar colegios"

LOS POLICÍAS SE MARCHAN DE PINEDA

"Hicimos nuestro trabajo con profesionalidad. Fue una intervención de libro", afirma el portavoz del SUP, Ramón Cossío, que no entiende que se frivolice o se haga demagogia con los heridos. "Hubo un porcentaje elevadísimo de ataques de ansiedad entre los agentes. Ser agredidos no forma parte de nuestro trabajo", explica.