Con la vista puesta en el 10N, Albert Rivera ha insistido en que peleará hasta el final por tener un buen resultado en las urnas y ha asegurado que no está pensando en el momento de su sucesión.

"Me metí en política porque me apasiona mi país"

"Los que me conocen bien saben que yo me metí en esto porque me apasiona mi país. Empecé a defender la libertad en Cataluña hace un tiempo y luego en toda España. Creo que este país tiene grandes oportunidades que nos están pasando por delante y las estamos perdiendo", ha apuntado.

En este sentido, el candidato de Ciudadanos ha añadido: "Yo no me metí en esto por un escaño, ni por ser ministro, ni por tener una tarjeta de visita de presidente de Cs, me metí por esos valores y sigo pensándolo. A partir del 11N me voy a dedicar, con los escaños que me den los españoles, sean los que sean, a desbloquear el país y a intentar unir a los españoles otra vez y a calmar un poco las aguas".

"Voy a seguir picando piedra"

"A quienes nos gusta ganar y competir no tiramos la toalla, competimos hasta el último minuto y esto lo deciden, por suerte, los españoles el domingo por la tarde y cuando se abran las urnas sabremos el resultado. Voy a seguir picando piedra como he hecho, remando contracorriente, remontando el río, como llevo haciendo desde hace unos cuantos años, con Arrimadas y con todos mis compañeros", ha subrayado.

Sobre su sucesión, Rivera ha argumentado que "el futuro de Cs lo deciden los militantes" y ha remarcado que él "nunca" será "un problema para España o Ciudadanos" porque quiere ser "parte de la solución".