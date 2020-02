Esquerra Republicana asegura estar sorprendida por el 'no' de Junts per Cat a la senda de déficit, cuya aprobación ha facilitado ERC con su abstención en la votación en el Congreso.

Públicamente, ERC no valora la postura de sus socios en el Govern y, en entrevista con Al Rojo Vivo, Pere Aragonès ha evitado pronunciarse al respecto. "Ellos sabrán lo que hacen", ha dicho. Sin embargo, fuentes del partido sostienen que Junts ha cambiado el sentido de su voto tras conocer que Esquerra se abstendría.

Un cambio de parecer que además llega tras la celebración, el miércoles, de la primera reunión de la Mesa de Diálogo con el Gobierno central, por lo que ha extrañado más aún en la formación independentista.

"Que Junts per Catalunya vote lo que quiera, nosotros somos responsables de nuestros 13 representantes en el Congreso de los Diputados", se ha limitado a indicar Aragonès durante la entrevista.

Aragonès advierte: "Vamos a ser muy exigentes en esta negociación presupuestaria"

Durante la misma, el vicepresident catalán ha explicado que ERC no ha votado a favor del techo de gasto porque considera que el margen de déficit acordado es "insuficiente" para Catalunya. En este sentido, también ha criticado que el Ejecutivo lo haya acordado de forma "unilateral". "Hubiera sido mucho mejor si se hubiera pactado con nosotros", ha reprochado.

No obstante, ha explicado que tampoco querían bloquear su aprobación. "No íbamos a renunciar a estos recursos", ha admitido Aragonès. "Nos podíamos quedar con lo que decidió el PP o que se mejorara un poco, y es lo que hemos hecho", ha resumido, comparando la situación con la de la investidura de Pedro Sánchez. "Es mejor que lo que teníamos pero no es suficiente", ha reiterado.

Preguntado por cuál será la postura de ERC ante los Presupuestos Generales, el dirigente de ERC ha señalado que primero deben ver la propuesta del Gobierno, al que ha advertido de que serán "muy exigentes".