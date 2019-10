El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa a Antonio García Ferreras y valoró el efecto que puede tener el conflicto catalán en las elecciones del 10 de noviembre. "Yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión, necesitamos un gobierno fuerte porque las amenazas son muy fuertes", asegura.

Sánchez ha llamado a construir una mayoría parlamentaria con coherencia recordando que "nunca" ha renunciado a entenderse con otros partidos y que los ciudadanos "pidieron una mayoría progresista".

Para él, el principal problema político es el bloqueo, porque si no se supera no se conseguirán solucionar todos los desafíos del país. "Si tuviera que calificar 'el plan Sánchez' lo haría diciendo que necesitamos un gobierno progresista, coherente y estable", dice el presidente, que insiste en encontrar un "gobierno fuerte".

Pide a Torra condenar la violencia

Pedro Sánchez ha querido poner el ejemplo de la exhumación para responder a la parte del independentismo que dice que España no es una democracia sana y ha asegurado que sintió tristeza y vergüenza por las pitadas recibidas en Cataluña.

Según explica, hay grupos violentos organizados detrás de los disturbios de Cataluña que quieren "cronificar la crisis", aunque destaca el trabajo y la coordinación entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El presidente critica que Torra no condene de manera rotunda y clara la violencia y no escuche "a la otra parte de Cataluña, que para él no existe". "Lleva meses sin reunirse con Iceta", dice Sánchez, que pide que primero haga "una llamada a la convivencia".

También mencionó la posibilidad del indulto para los presos del procés, dejando claro que no entra en los planes del Gobierno. "La sentencia está para ejecutarse y mantenerse, y eso va a hacer el Gobierno. Una amnistía es inconstitucional e ilegal", asegura.

Defiende el formato de la exhumación

Un día después de la exhumación de Franco, un hecho que califica como histórico y del que destaca que "no es una victoria del PSOE, sino de la democracia española".

Durante la entrevista, el líder socialista no ha dejado de defender la democracia española y recordar que el ejecutivo, el legislativo y el Supremo han apoyado la exhumación. "Somos una democracia sana", insiste.

También reconoce que durante la exhumación "hubo momentos de tensión", aunque recuerda que el presidente del Tribunal Supremo ya ha dicho que no hay profanación. Y responde de la misma manera a los que piensan que hubo demasiados honores en el acto: "Se vio a una familia recoger los restos de su abuelo y llevárselos en medio del vacío".

Pedro Sánchez recalca que pese que "hay que ser conscientes y sentirse orgullosos", la deuda con la memoria histórica sigue sin estar saldada porque aún se necesita "dignidad, justicia y reparación". En esta misma línea, manda un mensaje a Pablo Iglesias afirmando que "es sorprendente que se trate de minimizar la magnitud de la exhumación hablando de 'Billy el Niño'".

No obstante, asegura estar de acuerdo en que se deben tomar más medidas como retirar las condecoraciones a personalidades franquistas como el citado 'Billy el Niño', pero defiende que para eso hace falta desbloquear la situación tras las elecciones del 10N.

Sobre Rivera, considera muy grave que dijera que "no le interesaba el pasado porque había nacido en democracia". "Es como si en Alemania dices que no te interesa el holocausto", afirma.