Pablo Iglesias: "Me gustaría jubilar a Mariano Rajoy"

¿CUÁNDO ABANDONARÁ LA POLÍTICA?

Todavía no sabe cuándo va a dejar la política, pero Pablo Iglesias sí que tiene claro lo que quiere conseguir antes de hacerlo: "Me gustaría jubilar a Rajoy, quiero tener eso en mi currículum en 2020". Además, afirma que no piensa seguir en el Congreso dentro de 15 o 20 años.