Noelia Vera (Podemos) define qué es y cómo funcionaría un Gobierno de cooperación: "Que cada uno use la fórmula con la que se sienta más cómodo"

Noelia Vera, portavoz de Podemos, ha puesto en valor en Al Rojo Vivo la fórmula de Gobierno que empleará la Comunidad Valenciana, que repetirá el 'Pacto del Botanic' de la anterior legislatura con Ximo Puig (PSOE) como presidente y Mónica Oltra (Compromís) como vicepresidenta. Un Gobierno que, por otro lado, usa Unidas Podemos de ejemplo para lo que pueda darse en sus negociaciones con el PSOE a nivel nacional.

"Nosotros estamos contentos y con buenas sensaciones tras la reunión", ha afirmado Vera, que ha asegurado que su formación caminará ahora "con mucha discrección y prudencia" en la negociación del llamado 'Gobierno de cooperación'. Pero ¿en qué consiste este Gobierno? Vera se ha limitado a señalar: "Que cada uno use la fórmula semántica con la que se sienta más cómodo, pero para nosotros sigue siendo el mismo compromiso".

Esto es, en palabras de la portavoz de Podemos, que la formación morada sigue apostando "por un gobierno de coalición y compartido" con el objetivo, según ha añadido, de aplicar las medidas "que ya firmamos, pero que se quedaron en papel mojado". Esto es, para Podemos el "'Gobierno de cooperación' es lo mismo que 'Gobierno de coalición', pero el PSOE se siente más cómodo".

"Lo importante son las políticas, llevamos diciéndolo mucho tiempo", ha precisado Vera, y ha hecho referencia a las preferencias de su partido en un hipotético gobierno compartido: "Las políticas sociales y la reforma fiscal", si bien ha añadido: "No hablamos de ministerios". Para Vera, es "urgente" ponerse de acuerdo "para hacer política de verdad y dar estabilidad a este país" con unos presupuesto que, ha recordado, son del PP y que "impiden" que se pueden llevar muchas de las políticas que quiere llevar a cabo Podemos.

Sobre una posible repetición electoral si no llega a ningún acuerdo, para Noelia Vera éste "es el peor de los escenarios". Así, considera que "ya se ha votado muchas veces" y que "sería bastante torpe amenazar con que vamos a ir a unas elecciones. Hay que tener sensatez y cordura". Frente a ello, reclama una "justa proporción" en la conformación de ese Gobierno de cooperación.

Ahora bien, ¿puede haber un Gobierno de cooperación sin Iglesias pero con independientes? Vera responde: "Esperamos que no nos ponga vetos nadie. Nosotros no se los vamos a poner al PSOE", y ha añadido: "No hemos avanzado a la hora de pactar nombres y carteras".