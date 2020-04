La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico decía que España estaba en el octavo puesto en número de test de coronavirus, pero la realidad es otra. Según ha comprobado 'Newtral.es', España se encuentra en el puesto 17 de un total de 36 y todo tiene una explicación.

Según explica Lorena Baeza en Al Rojo Vivo, la clave está en la fuente de datos que se ha utilizado. Para todos los países que aparecen en la clasificación se ha utilizado un proyecto de datos de la Universidad de Oxford en el que se incluyen el número de personas a las que se le ha realizado el test PCR.

Todos los países menos España, donde la fuente de los datos es el Gabienete de Presidencia de Gobierno y donde se han introducido no sólo los test PCR sino también las pruebas de anticuerpos.

Max Roser, el fundador de Our World in Data -la fuente de datos que cita el informe de la OCDE- lo aclara en su cuenta de Twitter: "El dato de España que agregó la OCDE no es comparable con los datos de otros países. Nuestro objetivo es no incluir pruebas de anticuerpos, pero la OCDE sumó las pruebas de PCR y anticuerpos para España".

Tal y como explica 'Newtral.es', para elaborar el gráfico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el que España figura como el octavo país, con una tasa de 28,6 test por cada 1.000 habitantes, se contabilizaron tanto los 1.035.522 test de PCR como los 310.038 test de anticuerpos, que suman un total de 1.345.560 pruebas.

Sin embargo, al comparar solo las pruebas PCR, que son las que publican otros países, en realidad la tasa de España es mucho menor, de 22,29 por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a nuestro país en el puesto 17 de la OCDE, por debajo incluso del promedio de 22,9 de los países miembros de la organización.