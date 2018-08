"No hubo coordinación ni comunicación a nivel interno": los Mossos no hallaron los explosivos en Alcanar hasta un día después del atentado

TODOS LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN NO CONTABAN CON LOS MISMOS DATOS

La vivienda de Alcanar estalló el 16 de agosto, pero los Mossos d'Esquadra no hallaron restos de explosivos hasta dos días después, según avanza 'Estrella Digital'. Carlos Quílez, subdirector de este diario, considera que "a nivel interno es evidente que no hubo coordinación ni flujo de información". "No se informó a los Mossos de los contactos de la Guardia Civil con el imán, considerado el cerebro de toda la trama", añade.