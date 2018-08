"No estaba condenado": así explica Zoido por qué el PP no retira a 'Billy el Niño' la medalla franquista por la que recibe una pensión

SEGÚN UN INFORME DE LA POLICÍA

Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, señalada que él no le concedió "ninguna medalla a 'Billy el Niño'" ni sabe "por qué se le concedería en su día". Recalca, además, que "no se le retiró porque, según el informe de la Policía, no había sido condenado por sentencia en España".