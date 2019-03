Niño Becerra: "Hasta el año 2020 no saldremos totalmente de la crisis"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Gobierno revisará las previsiones económicas para 2013. El economista Santiago Niño Becerra ve "incomprensible" que no lo hayan hecho antes. "Las previsiones que publicó la CE daban una caída del PIB del 1,4% en España para el año 2013. El Gobierno dijo que mantenía el 0,5%, algo que sólo sostenían ellos", ha explicado el economista.

Niño Becerra sostiene que "estamos atravesando una crisis sistémica, una crisis que afecta a todos". "Seguiremos como estamos hasta 2015, que será cuando empiece una recuperación muy lenta. Hasta 2020 o 2023 no saldremos totalmente de la crisis", ha señalado. No obstante, Niño Becerra ha querido dejar claro que "salir de la crisis no supone volver a los niveles de 2006". "A los niveles del año 2006 no volveremos nunca jamás. Aquella época de esplendor no volverá nunca. Salir de la crisis significará volver a una estabilidad".