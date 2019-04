Narbona, nueva presidenta del PSOE: "Hay claras coincidencias entre nuestras políticas y las de Podemos"

NUEVA PRESIDENTA DEL PSOE

Cristina Narbona es la nueva presidenta del PSOE y asegura que ha dicho que sí "porque hay que tomarse muy en serio las cuestiones ecológicas que no han estado en la agenda política". Asegura que "en esta nueva etapa no sobra nadie en el PSOE": "Quien acepte lo que han votado los militantes no sobra en esta nueva etapa".