Naiara, enferma de Hepatitis C: "Se ríen de nosotros al decir que el Sovaldi es un caramelo"

DICE QUE SEGUIRÁN LUCHANDO PESE A ESTAR ENFERMOS

Naira Pérez tiene 21 años, tiene Hepatitis C, y ha recibido, sin éxito, tres tratamientos. Recibir Sovaldi es una esperanza para ella antes de un trasplante. Según ha dicho, es su "última oportunidad" porque se encuentra "en la última fase de la enfermedad". Sobre la atención que recibe, explica que su médico le pide que tenga paciencia: "El médico no me dice nada, sólo que espere y que el tratamiento está el caer". Naira ha critiado la actitud de la concejala del PP de Fuenlabrada que dijo que se quiere repartir Sovaldi como caramelos. Sostiene que se ríen de ellos.