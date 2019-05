Mónica Oltra sostiene que se reeditará el pacto del Botánico: "Es la única opción"

La vicepresidenta en funciones de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, insiste en que se reeditará el acuerdo de gobierno de Compromís, PSOE y Podemos tras los resultados obtenidos en los comicios autonómicos.

"Por supuesto que habrá un Botànic II", ha mantenido, "es lo que han decidido los valencianos y valencianas con su voto". "Es la única opción tanto política como numéricamente posible", ha destacado.

Oltra, que ha coincidido por primera vez tras los comicios con el presidente autonómico Ximo Puig en la manifestación del 1 de mayo, ha dicho que el nuevo acuerdo se negociará sin prisas. "Ahora toca hablar del qué, hay muchas cosas que hacer y hay que seguir profundizando en este cambio", ha asegurado.

Acerca de la decisión de adelantar las elecciones autonómicas valencianas, Oltra ha reconocido que "si no se hubieran adelantado, probablemente hubiéramos obtenido mejor mayoría" porque "la movilización de las derechas en las elecciones generales siempre es más amplia".

En cualquier caso, ha sostenido, "lo que han dicho los valencianos y valencianas es un 'no' rotundo a la corrupción", y que "no quieren a las tres derechas y esto no es Andalucía".

Sobre la entrada de Vox en la Comunitat Valenciana, donde ha obtenido 10 parlamentarios, Mónica Oltra ha destacado que "siempre es una amenaza que la extrema derecha entre en las instituciones" porque estos partidos "son enemigos de la democracia".

"Afortunadamente", ha añadido, "los ciudadanos han repartido el voto de tal manera que no pintan nada".