Mónica Oltra: "La gente espera una confluencia de izquierdas, espero que se vuelva a intentar"

PIENSA QUE TODAVÍA HAY TIEMPO PARA RECTIFICAR

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, piensa que en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre se va a poder medir el valor de las encuestas, que sitúan a los partidos de izquierda como los más beneficiados. Mónica afirma sentirse en conexión con personas como Colau y Carmena, algo que no le gusta a los que saquearon las arcas públicas y que ahora no pueden hacerlo. Además, espera que no haya más desencuentros entre Izquierda Unida y Podemos, porque "la gente espera una onfluencia de izquierdas".