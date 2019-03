Miquel Iceta: “Mas está levantando falsas expectativas y va a generar mucha frustración"

SOBRE LA LEY DE CONSULTAS CATALANA Y EL ‘CASO PUJOL’

Miquel Iceta, primer secretario del PSC y presidente del grupo socialista en el Parlament de Cataluña, ha asegurado que no va a haber consulta legal el 9 de noviembre, pues señala que “esta ley no ampara la consulta que se quiere hacer”. Asimismo, considera que las preguntas confirmadas para la votación son incongruentes, y que por ello no participará. Iceta también ha analizado la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament el pasado viernes. Según su parecer, el expresident de la Generalitat “perdió la oportunidad de empezar a decir las cosas claras”.