¿Ha rectificado el Gobierno de España al sumarse ahora al envío de armamento y recursos militares a Ucrania para defenderse de la ofensiva de Putin? Es la pregunta que el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha realizado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha respondido: "No hay rectificación, es el desarrollo de una decisión que se tomó junto con los otros 26 países de la UE en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE extraordinario. La situación avanza rápido y estamos tomando decisiones impensables porque nunca se esperaba un escenario de guerra en el continente europeo".

En otro orden, Albares ha lamentado que "la realidad indica que Putin no tiene ninguna intención de cesar en los combates mientras se dialoga. No es una buena señal", aunque ha añadido que "España y la Unión Europea van siempre a apoyar cualquier iniciativa de diálogo". En cualquier caso, el ministro cree que el "el hecho de que no se suspendan los bombardeos y ataques, aunque solo sea durante las horas que dure el diálogo, es algo incluso anómalo que viola las propias normas de la guerra".