Mercedes García, alcaldesa de Quijorna: "Yo sólo vi soldaditos de plomo"

La localidad madrileña de Quijorna organizó una mercadillo donde se vendían símbolos fascistas. La exposición se celebró en el colegio público Príncipes de Asturias. La alcaldesa de Quijorna fue una de las asistentes al evento, lo que ha provocado malestar en el PP de Madrid.

El Ayuntamiento insiste en que se trataba de acercar a la población la cultura de la defensa. Mercedes García, la edil de la localidad, sostiene que "la exposición tenía una visión general". Mercedes afirma que sí vió una exposición de soldaditos de plomo, pero niega la existencia de puestos de venta de símbolos fascistas. "No me paré en ver en detalle los símbolos fascistas, porque no era el objetivo de la exposición".

La alcaldesa de Quijorna justifica la utilización de colegio público para la exposición, porque "no hay otro sitio con ese espacio disponible". Mercedes García insiste en que era una actividad cultural, aunque su versión queda en entredicho por las fotografías que se han publicado del evento.