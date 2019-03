Margarita Robles: "Si Rajoy es presidente del Gobierno es porque Pablo Iglesias no apoyó a Pedro Sánchez"

AFIRMA QUE "SI HAY ALGUIEN QUE SÓLO PIENSA EN LA FOTO ES CIUDADANOS"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho en ARV que no dirá nunca a Podemos "lo que tiene que hacer" y ha destacado que no entra a "hablar de las disidencias y purgas internas" de la formación. No obstante, ha destacado que "si Rajoy es presidente es porque Iglesias no respaldó a Sánchez".