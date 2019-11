Después de que Vox haya mostrado una esvástica y la hoz y el martillo en las Cortes Valencianas, el portavoz del PSPV-PSOE en la cámara ha hablado en Al Rojo Vivo.

El socialista Manolo Mata ha explicado cómo ocurrió todo: "Estuvimos discutiendo una ley de reforma del acceso al Senado de los diputados autonómicos y yo que fui el promotor de la iniciativa. Conseguí que me la firmaran todos los políticos y no se la di a firmar a Vox, que hizo una intervención diciendo que no había cortesía parlamentaria y que se les ninguneaba".

"¿Cómo vamos a pedir a Vox que nos ayude a mejorar la ley de senadores autonómicos si lo que quiere es destruir las autonomías?", se ha preguntado Mata.

Sobre la actitud de la formación, el portavoz sostiene que "se da una perversión en la que se vuelven a ver emblemas nazis, se vuelve a hablar de la división azul y de los que queman iglesias".

En este sentido, Mata ha añadido que "es parte de un discurso que se asienta en Europa y que en España cuenta con un blanqueamiento por parte de la derecha democrática que no es consciente de que Vox primero matará a la derecha y luego matará a la democracia".

El socialista ha arremetido duramente contra los de Santiago Abascal y ha lanzado un rotundo mensaje: "Ellos reniegan del cambio climático, de la violencia contra la mujer, de cualquier cosa que tenga que ver con la migración, incluso de nuestro modo de vida de antes de la segunda Guerra Mundial y eso es un drama en esta país".