Para Brays Efe, la polarización y la crispación política son algo "absurdo" en plena pandemia. Así lo ha expresado en Al Rojo Vivo, donde ha hablado de 'Las Cosas Extraordinarias', un texto teatral que ha interpretado en numerosas ocasiones y cuyo prólogo ha escrito. En él, el protagonista elabora una lista con las pequeñas cosas que dan sentido a la vida, desde "una canción que exprese perfectamente lo que sientes" a, simplemente, "abrazarse".

Una lista que, para el actor, ha crecido durante el confinamiento y que incluye cosas tan sencillas como "que te cocinen". Un placer del que "hace tiempo que no hemos disfrutado de la manera que lo disfrutábamos antes", según ha apuntado, recordando la difícil situación de la hostelería, un sector especialmente afectado por la crisis del coronavirus.

El actor ha hecho una reflexión, precisamente sobre cómo, en plena crisis sanitaria y económica, la tensión política parece haberse exacerbado en el Congreso de los Diputados, comparando la situación actual con una operación en la que el cirujano y el enfermero no paran de pelear.

"Me han operado, me han puesto anestesia, y estoy tumbado mientras veo discutir al cirujano y a la persona que le pasa las herramientas para operarme", ha ilustrado Brays. "Me parece que esto no puede salir bien así", ha advertido.

En una jornada marcada por la decisión de Nissan de cerrar sus plantas de Barcelona, lo que supondrá la pérdida de miles de empleos, el intérprete también ha reconocido durante la entrevista con Antonio García Ferreras que esta noticia le ha entristecido.

"Entraba bastante positivo, pero he estado escuchando lo de Nissan y me he venido un poco abajo, ¿qué hago, Antonio?", ha comentado, a lo que el presentador le ha recordado esta frase: "La elegancia de la desesperación es el sentido del humor".