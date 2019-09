Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, ha advertido que "tenemos que prepararnos para lo peor" si se produce "un Brexit duro y sin acuerdo". La dirigente socialista ha explicado que esto "tendría un impacto negativo sobre la economía europea y la española porque cientos de miles de ciudadanos españoles trabajan en Reino Unido y es uno de nuestros principales mercados de exportación".

Christopher Dottie, presidente de la Cámara de Comercio británica en España, ha destacado en Al Rojo Vivo que "se debería evitar a toda costa una salida desordenada porque sería una catarsis para todos los socios". "Es cierto que los vínculos económicos entre nuestros países son muy fuertes, hablamos de 3.000 millones de euros de inversión británica en España cada año, de 200.000 puestos de empleo", ha advertido.

Y es que, según ha explicado, "Reino Unido es el primer inversor en España y los vínculos entre la ciudadanía son muy fuertes. España es el país más afectado, después de Irlanda, por esta salida" desordenada de la Unión Europea. En cuanto al "tejido empresarial británico", ha destacado que "está hasta las narices de la incertidumbre" porque "es preocupante que Boris Johnson quiera salir sin un acuerdo".

"El problema siempre ha sido la interpretación del referéndum y las líneas rojas del Gobierno. No creo que con elecciones generales se llegue a nada, sería ideal tener un Gobierno que entienda que la salida política de Reino Unido no tiene que acabar con el movimiento de las personas. No es necesario que hagan una salida económica tan dura y abrupta", ha concluido.