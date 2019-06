José Manuel Villegas: "Quien no acepte el veto a Sánchez en Cs puede echarse a un lado"

CS RECHAZA REVISAR EL VETO A SÁNCHEZ

Las tres dimisiones en Ciudadanos de las últimas horas no han hecho cambiar a los de Rivera. El número 2 del partido, José Manuel Villegas, ha insistido en 'ARV' que mantendrán su 'no' a Pedro Sánchez, y al que no esté de acuerdo, le aconseja "echarse a un lado".