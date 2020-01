A pesar de que no se hará oficial hasta el domingo 12 de enero los nombres y las carteras que compondrán el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ya se conoce que repetirán ministros como Ábalos, Celáa o Robles, además de aparecer nuevos nombres en la tabla, como es el caso del Escrivá Belmonte, aún presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Una figura que ha causado la sorpresa de economistas por la postura política del nuevo ministro. El profesor de Economía de la Universidad de Álcala José Carlos Díez ha asegurado en Al Rojo Vivo que "José Luis Escrivá no es transversal": "Está muy próximo al Partido Popular, y estuvo en todas las quinielas para sustituir al ministro Luis de Guindos".

"El BBVA fue el gran defensor de la reforma laboral del Partido Popular del 2012 y de la reforma de las pensiones del 2013, cuyo servicio de Estudios estaba liderado por el señor Escrivá", ha apostillado el economista, que ha asegurado que "ponerle en una mesa de Consejo de Ministros al lado de Podemos" le parece "un disparate".

"No me parece muy progresista meter a Escrivá en el Gobierno", ha zanjado Díez. A pesar de ello, ha dicho, "es verdad que Escrivá siempre ha tenido ese halo de independencia y conflictivo. Aun así no es transversal, es muy conservador", ha sentenciado.

En cuanto a su papel como economista, el profesor ha reiterado que "tiene un currículum bueno", pero en ocasiones "no ha hecho bien su labor": "El PP inflaba artificialmente los ingresos en sus Presupuestos desde 2012, y la AIReF nunca lo ha denunciado"

Sobre las vicepresidencias, el profesor ha asegurado que "Nadia Calviño se ve reforzada", lo que supone "un mensaje muy contundente y desconcertante y contrario a hacer un pacto con Podemos".

"No entiendo que hagas un Gobierno con esa bipolaridad tan fuerte dentro del mismo Consejo de Ministros. Tiene que ser como una orquesta, que todos miren al director y toquen la misma melodía", ha defendido el profesor.