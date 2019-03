José Bono, sobre el 11M: "Moncloa e Interior sabían que no era ETA y arrastraron la mentira"

ENTREVISTA A JOSÉ BONO EN 'AL ROJO VIVO'

José Bono asegura en su libro 'Diario de un ministro' que el Gobierno de Aznar había sido alertado del riesgo de yihadismo el 8 de marzo, tres días antes de los atentados del 11M en Madrid. "Por publicar dos documentos se me ha acusado de ofender a los muertos". Bono insiste en que el Ministerio de Interior fue alertado de la gravedad de una amenaza inminente en España, "y si alguien quiere desmentirlo que me lleve a los tribunales". El exministro de Defensa afirma que, dada la información que tenían, "Moncloa e Interior sabían que ETA no cometió los atentados del 11M".