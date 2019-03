Los pensionistas piden pensiones dignas, ligadas al IPC y no pararán hasta conseguirlo, destacan en Al Rojo Vivo. "No se trata solo de dinero, sino de otro tipo de prestaciones que pretendemos que nos las cubran como gafas, audífonos o el arreglo de la boca, algo que no podemos atender con los recursos que tenemos", afirma José Andrés Becerra, pensionista.

Además, Becerra señala que los pensionistas no pueden "pelear todos los años por estas cosas", por lo que se deben "marcar una pautas que se mantengan gobierne quién gobierne". Por ello, el pensionista destaca que hasta que no se solucione el tema seguirán manifestándose en las calles.