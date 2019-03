Jorge Verstrynge: "Yo he visto a un padre comprar directamente el escaño de un hijo en Alianza Popular"

ASÍ ERA LA FINANCIACIÓN EN LOS INICIOS DEL PP

El exsecretario general de Alianza Popular explica en Al Rojo Vivo que "no era habitual que te dieran talones en mítines, pero había gente que se acercaba y te daba sobres para Fraga, que se lo pasaba directamente al tesorero". Dice que "no había una caja B porque no había una caja A" y explica que "la contabilidad B surge cuando el Parlamento fija los límites de lo legal".