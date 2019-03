Jordi Sánchez: "Si el día 1-O gana el 'sí', será porque la gente partidaria del 'no' no habrá ido a votar. Eso es un error"

LA DIADA MÁS INDEPENDENTISTA DIVIDE CATALUNYA

"Las reglas de juego han sido aprobadas por el Parlament y hay una convocatoria", afirma el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, que entiende que quien no acuda a votar el 1-O será porque no quiere participar. "No confundan la neutralidad que el Gobierno debe tener con la posición de los dirigentes que forman parte del juego político", añade.