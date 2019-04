Jordi Évole responde a las críticas de Nicolás Maduro: "Dijo que le encantaba Salvados, pero cuando le ha tocado a él no le ha gustado tanto"

"NO HAY QUE MIRAR DEMASIADO A LA GRADA, PARA QUE NO CONDICIONE", AFIRMA

"No fue para tanto", así ha contestado Évole a Maduro. Además, ha dicho que no es la primera vez que le critican tras un programa: "Cuando hago un programa como Castor donde Florentino Pérez no sale muy bien parado, en Cataluña me aplauden con las orejas, entre ellos muchos independentistas. Cuando entrevisto a Puigdemont soy una especie de traidor de la patria".