Joaquín Sabina: "Es estupendo que García Montero no haya obtenido escaño, así puede seguir haciendo poesía"

CALIFICA EL DESCALABRO DE IU COMO "UNA MUERTE ANUNCIADA"

El cantautor Joaquín Sabina ha asegurado en una entrevista que el descalabro de IU "era, más que la crónica de una muerte anunciada,, un suicidio". En su opinión, "llevan años haciéndolo mal, con luchas intestinas y sin renovación ninguna". En el caso de Luis García Montero, "un amigo al que respeto muchísimo", cuenta que consultó a sus amigos si debía presentarse, pero "dijo que, ahora que se estaba hundiendo el barco, él no iba a abandonar". "Me parece estupendo que no haya obtenido escaño, para que pueda seguir haciendo la maravillosa poesía que hace", ha opinado .Sobre el "vuelco" electoral del 24M, ha opinado: "Es interesante, pero mi capacidad de entusiasmo está bajo mínimos".