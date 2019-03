Jaume Guillén, farmacéutico: "No tenemos más crédito para pagar a los proveedores"

Cierre matinal de las farmacias de Cataluña en protesta por el impago de la Generalitat. Más de 3.000 farmacias han echado el cierre para exigir el pago de la deuda de la Generalitat. Los farmacéuticos se han concentrado frente a la sede del Gobierno central en Cataluña con la vista puesta en el Consejo de Ministros.

El Colegio de Farmacéutico ha recibo por un carta un compromiso escrito del ministro Montoro, pero no lo consideran una garantía suficiente ya que no especifica la fecha del pago.

Jaume Guillén, farmacéutico, ha rehipotecado su casa para poder hacer frente a los pagos de su farmacia. Al no disponer de más crédito, ya hay fármacos que no puede dispensar en su farmacia. "La situación es muy grave. Las farmacias venderemos hasta que se agoten las existencias, porque no podemos pagar a los proveedores".