La izquierda no se habla en Andalucía. Tal y como ha afirmado Isabel Morillo, redactora de 'El Confidencial', en Al Rojo Vivo, "no hay ningún tipo de diálogo y no se han reconstruido puentes".

"La nueva situación tras el gobierno de PP y Ciudadanos con Vox que situó al PSOE en la oposición después de 36 años de gobierno en Andalucía y que podría haber supuesto un nuevo escenario en el que la izquierda reconstruyera sus relaciones e hiciera frente común en determinados asuntos frente al Gobierno de la derecha, no se ha producido ni se va a producir", ha indicado Morillo.

La periodista ha asegurado que desde Podemos Andalucía dicen que "están trabajando en una hoja de ruta que los conducirá a finales de septiembre a una cumbre interna en la que lo que van a plantear es avanzar en la fusión definitiva con IU".

Asimismo, la redactora de 'El Confidencial' ha explicado que "quieren avanzar en la independencia de Podemos Andalucía respecto a Podemos Madrid, a Pablo Iglesias y a la dirección nacional de una forma confederada".

"Cuando se les interroga sobre la posibilidad de diálogo o acuerdo con el PSOE de Susana Díaz, la respuesta es que en ningún caso, que ellos son la única izquierda y que quieren liderar la oposición a PP, Ciudadanos y Vox", ha explicado.