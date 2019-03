Íñigo Errejón: "En Podemos cabe todo el mundo pero no cualquier cosa"

DEFIENDE "MEDIDAS DE CONTROL DEMOCRÁTICO" INTERNO

Íñigo Errejón, representante de Podemos, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' y ha subrayado que el objetivo de su partido "es ser la primera fueza política de este país porque hay un objetivo social mayoritario todavía no expresado en las urnas". Además, ha subrayado que "cuando las élites tienen que recurrir al miedo, hacia Podemos, es síntoma de agotación de la capacidad de seducir". Sobre los integrantes de la formación, ha dicho que "Podemos se encuentra en un momento de composición" destacando que al partido "no es un barco al que cualquiera se pueda agarrar para seguir en la política de enchufes que las anteriores formaciones no garantizan" y ha instado a "tomar medidas" para evitarlo.