Íñigo Errejón, al PP por su propuesta sobre los niños de las madres migrantes: "Esto es de mala gente"

El PP propone retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que vayan a dar a su hijo en adopción, según la información que se ha podido ver publicado en varios medios. Esta polémica propuesta ha generado muchas reacciones de los rivales políticos del partido.

Uno de ellos ha sido Íñigo Errejón, quien piensa que el PP debe salir a pedir perdón y admitir que la respuesta es un error, porque sino "no estaremos en un problema de confrontar ideas, sino en algo de mala gente".

El político de Más Madrid considera que "el PP no quería hablar de familias" porque hablar de familias es hablar de precariedad. "Lo que no quiere el PP es hablar de familias", piensa Errejón, quien afirma que "formar familias no puede ser un lujo para quien se puede permitir".

Errejón: "Es la lista que siempre quise presentar porque pesan menos los partidos y más los profesionales"

El precandidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid explica en este vídeo los motivos por los que piensa que lo preocupante no es que se presenten más formaciones, sino la "abstención geográfica".