Inés Arrimadas: "Hay un pasteleo evidente con los nacionalistas. El Gobierno no aprende, ahora con los nacionalistas vascos"

ASEGURA ESTAR DECEPCIONADA CON EL GOBIERNO

"No entiendo que el Gobierno otorgue el privilegio de que Puigdemont delegue el voto y siga cobrando sin venir a trabajar", afirma la portavoz del Comité Nacional Ejecutivo de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que sostiene que el "pasteleo" con los nacionalistas no soluciona el problema. "Montoro no puede ser el abogado de Puigdemont", añade Arrimadas.