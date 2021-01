Salvador Illa asegura que Carles Puigdemont "se saltó el estado de derecho", lo que le llevó a huir a Bruselas para no enfrentarse al juicio al que sí se enfrentaron otros miembros del Govern.

El ministro de Sanidad se ha desmarcado así de las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el expresident de la Generalitat. Y es que el vicepresidente comparó en una entrevista de Salvados a Puigdemont con los exiliados de la dictadura franquista. "Se le ha jodido la vida para siempre por defender unas ideas políticas", indicó en su encuentro con Gonzo.

"Creo que es un exiliado y eso no quiere decir que comparta lo que hizo, pero si me dicen que lo que hizo Puigdemont es igual reprobable que lo que hizo el rey Juan Carlos, pues no estoy de acuerdo", señaló el líder de Unidas Podemos.

En esta entrevista en Al Rojo Vivo, Illa ha optado por desligarse de estas declaraciones, alegando que "todo el mundo tiene que respetar el estado de derecho, sobre todo los gobernantes". "Puigdemont no respetó el estado de derecho y tomó decisiones que no tenía que tomar", ha manifestado.

"No voy a formar parte de un Gobierno independentista"

El titular de Sanidad, que será el candidato del PSC en las elecciones autonómicas de Cataluña, ha asegurado que no formará parte de "un Gobierno independentista" tras ser preguntado si formaría un Ejecutivo con los comunes y Esquerra Republicana en caso de ganar estos comicios.

Si bien, ha insistido en que todavía es ministro del Gobierno de España, y en las funciones de ese cargo están centrados todos sus esfuerzos. "Las elecciones se han aplazado y yo estoy centrado en lo que estoy centrado. Cuando llegue el momento, hablaremos de campaña electoral, pero ahora yo me centro en lo que me tengo que centrar", ha sentenciado.