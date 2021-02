Salvador Illa se ratifica: "Yo voy a ir a la investidura, no se qué hará él", en referencia a Pere Aragonés, de ERC, que también ha anunciado que someterá a la investidura al confiar en tener los apoyos necesarios, con JxCat y la CUP.

El candidato del PSC, y ganador en votos y en escaños el 14F en Cataluña, ha asegurado que está buscando los apoyos parlamentarios, que ya se ha reunido con En Comú Podem y que volverá a hacerlo en las próximas horas, ya que confía en contar con ello.

Ha insistido en que es necesario abrir una nueva etapa "y me siento con toda la legitimidad y la obligación": "No se puede repetir lo que fracasó, ya hubo un gobierno con independentistas y fracasó, y repetir no es de sentido común", ha añadido

A la pregunta de si cree que hay riesgo de repetición electora, su respuesta ha sido "no lo sé, yo creo que no es lo que correspondería". Y ha repetido que hay un ganador "y tengo la disposición de formar Gobierno": "Quiero gobernar y quiero gobernar ya".

Illa ha desvelado en 'Al Rojo Vivo' que ya tiene en mente el nombre de la persona que, si él llega a la Generalitat, propondrá para presidir el Parlament: "Mujer y de izquierdas".