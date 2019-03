Ignacio Ruiz-Jarabo: "Lanzar 'advertencias' a los contribuyentes no es la labor de la Agencia Tributaria"

ENTREVISTA AL EXDIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, considera "impropia" y "poco académicas" las palabras del actual director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez en su comparecencia sobre los datos de defraudadores. "No me gustó el tono de Menéndez". Ruiz-Jarabo sostiene que lanzar 'advertencias' a los ciudadanos no es la labor de la AEAT, "eso genera un clima de crispación y agresividad".