Director de la Agencia Tributaria: "Dispongo de todos los datos y son la repera patatera"

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, se ha mostrado convencido de que la Agencia Tributaria "tiene preparados" los datos de morosos y defraudadores para hacerlos públicos "en el momento" en que la reforma de la Ley General Tributaria sea aprobada.



En su turno de réplica, Menéndez ha reconocido que él dispone de "todos los datos que hay en la Agencia", que son "la repera, la repera patatera", aunque ha apostillado a renglón seguido que no sólo la cantidad de información es importante, sino también cómo se organiza y utiliza, y, sobre todo, "la obligación de cumplir la ley" que impide su difusión pública.



Amnistiados

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Menéndez ha reconocido que no ve adecuada la posibilidad de modificar la normativa para permitir la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la 'amnistía fiscal'.



"Yo creo que en estos temas hay que ser serios y no entrar en el morbo", ha dicho al respecto, apostillando no obstante que la prohibición vigente actualmente sobre la publicidad de esta información "se puede cambiar en la dirección que se estime oportuno" pero recordando también que esa restricción "existe desde siempre".



En cualquier caso, ha subrayado que la Agencia Tributaria cumplirá la normativa vigente "que haya en cada momento", aunque se ha mostrado más favorable a la posibilidad de publicar la lista de morosos, ya que en otros países donde esta herramienta ya se utiliza se ha demostrado que "salir en la lista tiene mucha repercusión reputacional" y, por tanto, es un medio disuasorio efectivo.